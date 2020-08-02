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Марко Джампаоло станет новым главным тренером «Торино»

14:18
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Марко Джампаоло является фаворитом на пост главного тренера «Торино». 53-летний специалист подпишет в клубом из Турина контракт на два года, сообщает Sky Sport Italia.

Однако прежде ему нужно расторгнуть договор с «Миланом», который все еще продолжает платить уже уволенному тренеру. Джампаоло покинул «россонери» в октябре 2019 года.

До этого он работал с «Асколи», «Кальяри», «Сиеной», «Катанией», «Чезеной», Кремонезе", «Эмполи» и «Сампдорией».

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