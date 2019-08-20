Марио Балотелли: «Когда сказал маме, что могу вернуться в «Брешию», она заплакала»

Новичок «Брешиа» нападающий Марио Балотелли рассказал, как отнеслась его мама к возвращению в Ломбардию.

— Когда я сказал ей, что могу вернуться в «Брешию», она заплакала, — цитирует форварда Goal. — Я спросил ее мнение, но она плакала.

Прежняя форма? Кажется, ты больше боишься моей неудачи, чем я. Не боюсь, спокоен. Это мой дом.

Контракт итальянца с «Брешиа» будет действовать до 30 июня 2022 года.

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