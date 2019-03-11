Марчелло Липпи: "То, что Аллегри критикуют за плохой футбол - это сумасшествие"

Бывший тренер "Ювентуса" Марчелло Липпи считает, что критика в адрес нынешнего главного тренера "Юве" Массимилиано Аллегри чрезмерна.

- Аллегри критикуют за плохой футбол? Это шутка? Самый лучший способ играть в хороший футбол - это побеждать. Все остальное - болтовня, - цитирует специалиста La Repubblica. Аллегри за пять лет пять раз стал чемпионом и дважды дошел до финала Лиги чемпионов. Сомневаться в нем после этого - сумасшествие.

Ранее сообщалось, что Аллегри может покинуть клуб по окончании сезона. Среди возможных преемников упоминались Зинедин Зидан и Антонио Конте. Также СМИ сообщали о том, что "старую синьору" может возглавить Хосеп Гвардьола, но главный тренер "Манчестер Сити" сам опроверг эту новость.

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