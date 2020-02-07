Лука Готти: «У «Удинезе» есть потенциал»

Главный тренер «Удинезе» Лука Готти считает, что его команда иможет победить «Брешиа» в воскресном матче 23-го тура серии А. Игра пройдет 9 февраля, начало — 17:00 (мск).

— «Удинезе» имеет большой потенциал, но мы не превратили его в очки, поэтому пока не о чем говорить, — приводит Football Italia слова Готти. — Если мы хотим достичь большего, мы должны много работать. В первой игре «Брешиа» поставила нас в трудное положение. Они организованная команда и будут решительны до конца. Я хорошо знаю Диего Лопеса, он еще не успел подстроить команду под себя, но вы увидите его в деле. Он объединит игроков и поставит перед ними реальную цель.

«Удинезе» проиграл последние три игры подряд. На данный момент команда находится на пятнадцатой строчке в чемпионате Италии, набрав 24 очка в 22 матчах.