«Я пригласил на матч друга и не мог его найти на трибуне». Дибала рассказал, на кого смотрел после гола «Удинезе»

Дибала рассказал, на кого смотрел после гола в матче с «Удинезе»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, на кого он смотрел после своего гола в матче 22-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (2:0).

«Я пригласил на матч друга и не мог его найти на трибуне, — приводит слова Дибалы журналист Фабрицио Романо в своем Twitter со ссылкой на Sky Italia. — Было много людей. Можно ли мне верить? Не знаю, дело ваше».

Напомним, 28-летний аргентинец не стал праздновать свой гол в матче с «Удинезе». Вместо празднования гола нападающий демонстративно бросил недовольный взгляд в сторону ложи руководителей «Ювентуса». Он до сих пор не может договориться с туринским клубом о новом контракте, который истекает 30 июня 2022 года.