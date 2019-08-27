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Ливерани похвалил игроков «Лечче» за отсутствие страха в матче с «Интером»

08:59
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Главный тренер «Лечче» Фабио Ливерани — о матче с «Интером» (0:4) в первом туре чемпионата Италии.

— У «Интера» есть игроки такой квалификации, что они могут решить исход матча. Мы должны были понять их стиль футбола, чтобы лучше подготовиться к матчу, — цитирует тренера Football Italia. — Мы пропустили именно тогда, когда хорошо контролировали мяч. Нужно помнить, что наша цель — 40 очков, и мы можем набрать их где угодно. Я покидаю стадион с еще большей уверенностью. Мы и так знали, что у нас есть работа, которую нужно сделать. Борьба будет до последнего тура. Новичкам все еще нужно освоиться. Мои парни показали, что не боятся этого стадиона.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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