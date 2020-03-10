Лиги Италии предложат варианты окончания сезона, победителей могут определить через плей-офф

Футбольные лиги Италии до 23 марта представят предложения о вариантах окончания сезона в условиях распространения коронавируса, информирует Football Italia.

— Мы думаем, что каждая лига будет сама решать, что делать дальше, — сказал глава Итальянской профессиональной футбольной лиги Франческо Гирелли. -Идея заключается в том, чтобы закончить сезон, сыграв все матчи. Однако надо рассматривать и альтернативные вараианты.

Один из них — не объявлять победителя, определить его по текущему положению в турнирной таблице или организовать плей-офф. Каждая лига сама решит, как закончить кампанию.

Напомним, что в Италии многие матчи в связи с распространением коронавируса были перенесены или пройдут при закрытых трибунах.

В стране зафиксировано более 9 тысяч случаев заражения, 724 человека выздоровели, 463 скончались.