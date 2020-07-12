Леонардо Бонуччи: «Ювентус» не может снять ногу с педали газа»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал ничейный результат в матче 32-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (2:2). Туринцы возглавляют турнирную таблицу, они оторвались от «Лацио» на восемь очков.

— Всегда тяжело играть против «Аталанты», — приводит слова защитника Football Italia. — Всем нам приходилось жертвовать собой ради команды. Я не тренировался несколько дней из-за проблемы с пяткой, но для меня было важно оказаться здесь.

Теперь нам нужно восстановить силы, потому что в среду против «Сассуоло» будет также трудно. Они тоже играют в очень энергичный футбол. Знали, что если не будем двигать мяч быстро, одним или двумя касаниями, то придется тяжело.

Мы еще не можем делать расчеты, не можем снять ногу с педали газа, пока не станем чемпионами.