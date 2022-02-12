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Сегодня, 23:04

«Лацио» сделал улучшенное предложение защитнику Луису Фелипе. Сообщалось об интересе игроку со стороны «Зенита

Иван Шитик
Корреспондент

«Лацио» рассчитывает договориться о продлении контракта с защитником Луисом Фелипе, сообщает Corriere dello Sport.

Римский клуб сделал улучшенное предложение 24-летнему игроку и готов платить ему 2 миллиона евро в год. Фелипе согласием пока не ответил, так как у него есть предложения от других клубов.

Ранее сообщалось, что на 24-летнего Фелипе претендуют «Зенит» и «Валенсия». В сезоне-2021/22 бразилец провел 22 матча за «Лацио» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 18 миллионов евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи 1
Интер 1
Матч завершен

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
ФК Зенит
ФК Лацио
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Серия А: «Наполи» и «Интер» сыграли вничью, «Аталанта» — «Ювентус» и другие матчи 25-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 24 16 6 2 55-20 54
2
 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
3
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
4
 Ювентус 24 13 6 5 36-21 45
5
 Аталанта 23 12 7 4 45-28 43
6
 Лацио 25 12 6 7 52-39 42
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 24 9 6 9 43-40 33
10
 Торино 23 9 5 9 30-23 32
11
 Эмполи 24 8 6 10 37-47 30
12
 Сассуоло 24 7 8 9 39-42 29
13
 Болонья 24 8 4 12 29-40 28
14
 Удинезе 23 6 9 8 33-36 27
15
 Специя 24 7 5 12 26-44 26
16
 Сампдория 24 6 5 13 33-41 23
17
 Кальяри 24 4 8 12 24-45 20
18
 Венеция 23 4 6 13 20-42 18
19
 Дженоа 24 1 11 12 20-45 14
20
 Салернитана 23 3 3 17 16-55 11
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38 тур
12.02 17:00
Лацио – Болонья
 3 : 0
12.02 20:00
Наполи – Интер
 1 : 1
12.02 22:45
Торино – Венеция
 - : -
13.02 14:30
Милан – Сампдория
 - : -
13.02 17:00
Верона – Удинезе
 - : -
13.02 17:00
Дженоа – Салернитана
 - : -
13.02 17:00
Эмполи – Кальяри
 - : -
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Лацио

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Душан Влахович

Ювентус

 18
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Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

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Лацио

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Хакан Чалханоглу

Интер

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Антонио Кандрева

Сампдория

 6
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 20 1 4
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Болонья

 22 1 4
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