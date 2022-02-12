«Лацио» сделал улучшенное предложение защитнику Луису Фелипе. Сообщалось об интересе игроку со стороны «Зенита

«Лацио» рассчитывает договориться о продлении контракта с защитником Луисом Фелипе, сообщает Corriere dello Sport.

Римский клуб сделал улучшенное предложение 24-летнему игроку и готов платить ему 2 миллиона евро в год. Фелипе согласием пока не ответил, так как у него есть предложения от других клубов.

Ранее сообщалось, что на 24-летнего Фелипе претендуют «Зенит» и «Валенсия». В сезоне-2021/22 бразилец провел 22 матча за «Лацио» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 18 миллионов евро.