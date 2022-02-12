«Наполи» дома сыграл вничью с «Интером»

«Наполи» и «Интер» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

«Наполи» сыграл вничью с «Интером» (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

В составе хозяев единственный мяч с пенальти забил Лоренцо Инсинье. У гостей гол на счету Эдина Джеко.

Таким образом, «Наполи» набрал 53 очка и остался на втором месте в турнирной таблице серии А, отставая от лидирующего «Интера» на один балл.