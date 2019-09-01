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«Лацио» — «Рома»: римское дерби завершилось вничью

20:56
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В матче 2-го тура чемпионата Италии состоялось римское дерби: «Лацио» — «Рома». Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Первыми счет открыли гости усилиями Александра Коларова, который в первом тайме реализовал пенальти. Во второй половине встречи Луис Альберто выровнял положение.

Чемпионат Италии. Серия А

2-й тур

«Лацио» — «Рома» — 1:1 (0:1)

Голы: Коларов, 17 — с пенальти (0:1). Луис Альберто, 58 (1:1).

«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Луис Фелипе (Баштуш, 40), Лукас, Лулич (Хони, 78), Луис Альберто, Милинкович-Савич (Пароло, 71), Лаццари, Иммобиле, Корреа.

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Фасио, Флоренци (Диавара, 89), Манчини, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Сантон, 79), Джеко, Дженгиз Юндер (Пасторе, 67), Клайверт.

Предупреждения: Луис Фелипе, 26. Дзаньоло, 31. Иммобиле, 55. Раду, 63. Флоренци, 70. Ачерби, 76. Сантон, 84.

Судья: Гвида (Италия).

1 сентября. Рим. Стадион «Олимпийский стадион».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/

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