"Лацио" разгромил "Парму", "Аталанта" и "Кьево" сыграли вничью

"Лацио" с разгромным счетом обыграл "Парму" в матче 28-го тура чемпионата Италии (4:1). Дублем отметился полузащитник Луис Альберто.

"Лацио" набрал 45 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице. "Парма" с 33 баллами занимает 11-ю строчку.

В других матчах 28-го тура "Аталанта" сыграла вничью с "Кьево" (1:1), "Эмполи" обыграл "Фрозиноне" (2:1).

Чемпионат Италии

Серия А

28-й тур

"Лацио" - "Парма" - 4:1 (4:0)

Голы: Марушич, 22 (1:0). Луис Альберто, 26 - с пенальти (2:0). Луис Альберто, 38 (3:0). Лулич, 44 (4:0). Спрокати, 77 (4:1).

"Лацио": Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон, Марушич, Лукас (Катальди, 60), Лулич (Дурмиси, 76), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Кайседо (Педру Нету, 66), Корреа.

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Димарко, Гальоло, Ригони, Куцка, Бьябьяни (Спрокати, 71), Жервинью, Силигарди (Гаццола, 57), Инглезе (Чераволо, 64).

Предупреждения: Инглезе, 52. Бруну Алвеш, 63.

Судья: Банти.

17 марта. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".

"Аталанта" - "Кьево" - 1:1 (0:1)

Голы: Меджорини, 32 (0:1). Иличич, 55 (1:1).

"Аталанта": Голлини, Мазиелло (Барроу, 87), Хатебур, Джимсити, Гозенс (Кастань, 55), Манчини, Иличич (Пашалич, 77), де Рон, Фройлер, Гомес, Сапата.

"Кьево": Соррентино, Цесар, Андреолли (Фрэ, 90), Барба, Ярошиньски, Хетемай, Диуссе, Депаоли, Меджорини (Пуччарелли, 70), Джаккерини, Стемпиньски (Джорджевич, 79).

Предупреждения: Меджорини, 5. де Рон, 28. Диуссе, 35. Хетемай, 45+1. Цесар, 62. Андреолли, 74. Депаоли, 74. Джаккерини, 90+6.

Судья: Иррати.

17 марта. Бергамо. Стадион "Atleti Azzurri D'Italia".

"Эмполи" - "Фрозиноне" - 2:1 (2:0)

Голы: Капуто, 20 - с пенальти (1:0). Паяч, 38 (2:0). Вальцания, 70 (2:1).

"Эмполи": Дронговски, Сильвестре, Паяч (Паскуаль, 69), Майетта, Делль`Орко, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич, Траоре (Акуа, 78), Фариас (Салих Учан, 87), Капуто.

"Фрозиноне": Спортьелло, Молинаро, Саламон, Капуано (Дионизи, 85), Гольданига, Майелло, Чибса (Тротта, 60), Кассата (Вальцания, 46), Чано, Чофани, Паганини.

Предупреждения: Вальцания, 68. Гольданига, 75. Паскуаль, 78. Дронговски, 90+4. Акуа, 90+5. Сильвестре, 90+6.

Судья: Масса.

17 марта. Эмполи. Стадион "Carlo Castellani".

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