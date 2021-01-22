Автогол на последних минутах вывел «Лацио» вы 1/4 финала Кубка Италии

«Лацио» переиграл «Парму» в 1/8 финала Кубка Италии (2:1). Марко Пароло в середине первого тайма вывел римлян вперед. В концовке встречи зебры отыгрались. Однако на последней минуте встрече Симоне Коломби срезал мяч в свои ворота, что принесло «орлам» победу.

Кубок Италии

1/8 финала

«Лацио» — «Парма» — 2:1 (1:0)

Голы: Пароло, 23 (1:0). Михайла, 83 (1:1). Коломби, 90 — в свои ворота (2:1).

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Худт, Пароло (Вавро, 90+2), Акпа-Акпро, Перейра (Габаррон, 59), Фарес (Лулич, 71), Милинкович-Савич (Корреа, 59), Эскаланте, Лаццари (Марушич, 71), Муричи.

«Парма»: Коломби, Риччи, Бузи, Диркс (Камара, 76), Куртич, Сиприен (Бругман, 62), Деци (Эрнани, 62), Зом, Брунетта, Спрокати (Адоранте, 90+2), Михайла (Траоре, 90+2).

Судья: Айрольди.

21 января. Рим. Стадион Олимпийский.