«Интер» сделал первое предложение «Атлетико» по Морате

«Интер» направил «Атлетико» первое предложение по покупке форварда Альваро Мораты, сообщает Football Italia.

По данным источника, «нерадзурри» находятся в поиске нового нападающего после того, как решили отказаться от Ромелу Лукаку. «Интер» предложил за 30-летнего испанца 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мората провел 45 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.