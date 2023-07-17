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Сегодня, 23:24

«Интер» сделал первое предложение «Атлетико» по Морате

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Интер» направил «Атлетико» первое предложение по покупке форварда Альваро Мораты, сообщает Football Italia.

По данным источника, «нерадзурри» находятся в поиске нового нападающего после того, как решили отказаться от Ромелу Лукаку. «Интер» предложил за 30-летнего испанца 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мората провел 45 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Источник: Football Italia
Альваро Мората
Футбол
ФК Атлетико
ФК Интер (Интернационале)
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