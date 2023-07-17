«Интер» сделал первое предложение «Атлетико» по Морате
«Интер» направил «Атлетико» первое предложение по покупке форварда Альваро Мораты, сообщает Football Italia.
По данным источника, «нерадзурри» находятся в поиске нового нападающего после того, как решили отказаться от Ромелу Лукаку. «Интер» предложил за 30-летнего испанца 15 миллионов евро.
В минувшем сезоне Мората провел 45 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Источник: Football Italia
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
|
Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -
Новости