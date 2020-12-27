Куадрадо интересуются клубы из Китая

Защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо привлек интерес со стороны клубов из Китая, сообщает Calciomercato.

По информации источника, несколько китайских клубов интересуются возможностью покупки 32-летнего колумбийца в зимнее трансферное окно. Сообщается, что «Ювентус» не готов расставаться с футболистом.

В сезоне-2020/21 Куадрадо провел 18 матчей за «Ювентус», на его счету 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.