«Кротоне» с крупным счетом победил «Специю»
«Кротоне» с крупным счетом победил «Специю» в матче 11-го тура чемпионата Италии. Хозяева разгромили соперника со счетом 4:1.
Чемпионат Италии. Серия А
11-й тур
«Кротоне» — «Специя» — 4:1 (1:1)
Голы: Мессиас, 7 (1:0). Фариас, 18 (1:1). Реца, 49 (2:1). Эдуарду Энрике, 56 (3:1). Мессиас, 90+7 (4:1).
«Кротоне»: Кордац, Марроне, Магальян (Куомо, 73), Луперто, Педру Перейра, Реца, Молина, Дзанеллато (Ривьер, 89), Эдуарду Энрике (Вулич, 83), Сими, Мессиас.
«Специя»: Проведель, Терци, Шабо, Бастони (Маркицца, 83), Феррер (Сала, 46), Риччи, Агудело (Маджоре, 58), Побега (Гьяси, 58), Эстевес, Фариас (Верде, 83), Пикколи.
Предупреждения: Шабо, 3. Феррер, 22. Мессиас, 33. Эдуарду Энрике, 34. Маджоре, 64. Магальян, 70.
Судья: Джуа (Италия).
12 декабря. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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