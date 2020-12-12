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«Кротоне» с крупным счетом победил «Специю»

19:01
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«Кротоне» с крупным счетом победил «Специю» в матче 11-го тура чемпионата Италии. Хозяева разгромили соперника со счетом 4:1.

Чемпионат Италии. Серия А

11-й тур

«Кротоне» — «Специя» — 4:1 (1:1)

Голы: Мессиас, 7 (1:0). Фариас, 18 (1:1). Реца, 49 (2:1). Эдуарду Энрике, 56 (3:1). Мессиас, 90+7 (4:1).

«Кротоне»: Кордац, Марроне, Магальян (Куомо, 73), Луперто, Педру Перейра, Реца, Молина, Дзанеллато (Ривьер, 89), Эдуарду Энрике (Вулич, 83), Сими, Мессиас.

«Специя»: Проведель, Терци, Шабо, Бастони (Маркицца, 83), Феррер (Сала, 46), Риччи, Агудело (Маджоре, 58), Побега (Гьяси, 58), Эстевес, Фариас (Верде, 83), Пикколи.

Предупреждения: Шабо, 3. Феррер, 22. Мессиас, 33. Эдуарду Энрике, 34. Маджоре, 64. Магальян, 70.

Судья: Джуа (Италия).

12 декабря. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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