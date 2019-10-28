Криштиану Роналду рассказал о соперничестве с Лионелем Месси

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что ему нравится соперничество и постоянное противопоставление с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

— Когда я выступал в Испании, то мы постоянно играли друг против друга, — цитирует Роналду France Football. — И это позволяло нам двигаться вперед. Я всегда чувствовал давление, что мне нельзя останавливаться, если я не хочу уступить в этой борьбе. Считаю, что это здоровое соперничество двух профессиональных спортсменов.

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