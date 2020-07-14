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Конте готов уйти из «Интера», если руководство недовольно его работой

04:17
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте после победы над «Торино» в 32-м туре чемпионата Италии (3:1) прокомментировал слухи о его возможной отставке. Миланская команда идет на 2-м месте в турнирной таблице.

— Меня пригласили в «Интер» на трехлетний контракт, чтобы вернуть клуб туда, где он заслуживает быть, — цитирует Sky Sport Italia Конте. — Но это требует время. Пришел сюда с большим энтузиазмом и начал трехлетний проект. После этого, если руководство захочет, можем продлить контракт...

Я всем доволен, знаю, что предстоит еще долгий путь. Если все довольны работой, которую я выполняю, а я думаю, что это именно так, тогда не понимаю, почему мы не должны продолжать. Если же в руководстве недовольны работой, которую я делаю, то без колебаний отойду.

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