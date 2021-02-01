Конкурент Кокорина Кальехон останется в «Фиорентине»
20:51
Нападающий «Фиорентины» Хосе Мария Кальехон не покинет клуб в зимнее трансферное окно, утверждает Sky Sport Italia. Интерес к 33-летнему форварду проявляли «Парма» и «Гранада», однако он все же доиграет сезон в составе «фиалок».
Кальехон перешел в «Фиорентину» из «Наполи» в летнее трансферное окно, но не смог закрепиться в основе и на данный момент провел только 12 неполных игр в чемпионате и Кубке Италии и забил 1 мяч.
Этой зимой «Фиорентина» усилилась еще одним нападающим — из «Спартака» перешел россиянин Александр Кокорин.
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