Карлес Перес: «Мой отъезд из «Барселоны» трудно объяснить. Даже не знаю, что случилось»
13:31
Нападающий «Ромы» Карлес Перес, арендованный у «Барселоны», рассказал об отношении к уходу из испанской команды.
— Мой отъезд трудно объяснить, я даже не знаю, что случилось, — цитирует Переса Mundo Deportivo. - Они не дали мне объяснений. Тренер сказал мне, что не рассчитывает на меня, потому что в команде были другие игроки.
«Барселона — это мое прошлое, «Рома» — мое настоящее, и я хочу быть здесь важным.
Моей мечтой было достичь первой команды. Я присоединился к ним, а потом они украли ее без причины.
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