Капелло заявил, что он просил у «Барселоны» арендовать Месси в «Ювентус»

Бывший тренер «Ювентуса» Фабио Капелло сказал, что он интересовался возможностью аренды нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

— Я впервые увидел Месси, когда он в 16 лет играл в матче за Кубок Гампера, — цитирует Капелло Sky Sport Italia. — Он вышел на поле и поверг болельщиков в полный восторг. Я подошел к Франку Райкарду и спросил, можно ли взять его в аренду. У них была проблема, так как они могли задействовать не более трех игроков не из ЕС. Но Райкард сказал мне, что они найдут решение.

Фабио Капелло тренировал «Ювентус» с 2004 по 2006 год. Вместе с командой он дважды выиграл чемпионат Италии. Официально эти титулы считаются отобранными из-за известного коррупционного скандала.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр