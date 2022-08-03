Канчельери перешел в «Лацио» ради друга, который погиб в прошлом году в автокатастрофе
Новичок «Лацио» Маттео Канчельери объяснил, почему перешел в римский клуб. 20-летний итальянец присоединился к команде на правах аренды из «Вероны».
«Я здесь ради Герини», — приводит Lalaziosiamonoi.it слова Канельери.
Канчельери был лучшим другом 19-летнего игрока «Лацио» Даниэля Герини, который погиб в прошлом году в автокатастрофе и не смог осуществить мечту — играть за первую команду римского клуба.
В сезоне-2021/22 Канчельери забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 14 матчах за «Верону». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
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|И
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|+/-
|О
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1
|Милан
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2
|Интер
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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