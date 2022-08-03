Канчельери перешел в «Лацио» ради друга, который погиб в прошлом году в автокатастрофе

Новичок «Лацио» Маттео Канчельери объяснил, почему перешел в римский клуб. 20-летний итальянец присоединился к команде на правах аренды из «Вероны».

«Я здесь ради Герини», — приводит Lalaziosiamonoi.it слова Канельери.

Канчельери был лучшим другом 19-летнего игрока «Лацио» Даниэля Герини, который погиб в прошлом году в автокатастрофе и не смог осуществить мечту — играть за первую команду римского клуба.

В сезоне-2021/22 Канчельери забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 14 матчах за «Верону». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.