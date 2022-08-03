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Сегодня, 07:35

Моуринью не рассчитывает на Клюйверта в новом сезоне

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сообщил нападающему Джастину Клюйверту, что не рассчитывает на него в этом сезоне.

Прошлый сезон Клюйверт провел в «Ницце» на правах аренды. Он забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче во всех турнирах.

Джастин Клюйверт является сыном бывшего нападающего сборной Нидерландов, «Аякса», «Милана» и «Барселоны» Патрика Клюйверта.

Джастин Клюйверт
Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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