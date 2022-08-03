Моуринью не рассчитывает на Клюйверта в новом сезоне

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сообщил нападающему Джастину Клюйверту, что не рассчитывает на него в этом сезоне.

Прошлый сезон Клюйверт провел в «Ницце» на правах аренды. Он забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче во всех турнирах.

Джастин Клюйверт является сыном бывшего нападающего сборной Нидерландов, «Аякса», «Милана» и «Барселоны» Патрика Клюйверта.