Президент «Наполи» Де Лаурентис жестко высказался об отъезде игроков на матчи сборных

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что крайне негативно относится к отъезду африканских игроков клуба на матчи сборных.

«Не говорите мне больше об африканцах! Я люблю их, но либо они подписывают что-то, что подтверждает их отказ от участия в Кубке африканских наций, либо эти игроки мне недоступны. То же касается и отборочных матчей чемпионата мира в Южной Америке.

Мы идиоты, которые платят зарплату только для того, чтобы отправлять своих игроков по всему миру играть для других", — цитирует Де Лаурентиса Smart Talk.

В прошлом сезоне «Наполи» завоевали бронзовые медали чемпионата Италии и выступят в Лиге чемпионов.