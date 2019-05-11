"Кальяри" – "Лацио": видеотрансляция матча в 19.00

В матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 11 мая, "Кальяри" принимает "Лацио".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Кальяри" – "Лацио" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 19.00 (время московское).

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей