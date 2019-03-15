"Кальяри" - "Фиорентина": футбол, чемпионат Италии, 15 марта 2019, прямой эфир, видео, онлайн, трансляция матча - в 22.30

В пятницу, 15 марта, в матче 28-го тура чемпионата Италии "Кальяри" принимает "Фиорентину". Начало матча – в 22:30 по московскому времени. В прошлом сезоне команды с Сардинии и Флоренции обменялись гостевыми победами со счетом 1:0, а в октябре 2018-го сыграли вничью – 1:1.

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Следить за матчем "Кальяри" - "Фиорентина" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.30 (время московское).

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