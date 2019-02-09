Калиду Кулибали: "Буду верить в чемпионство "Наполи", пока остаются математические шансы"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали после ничьей в матче 23-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины" (0:0) заявил, что будет верить в чемпионство своей команды, пока на это остаются математические шансы.

- Любой, кто не верит в чемпионство, должен оставаться вне раздевалки, - приводит слова Кулибали Football Italia. - Пока оно возможно математически, я буду в него верить. Мы - конкурентоспособная команда, которая хочет подойти поближе к "Ювентусу". Это сложно, поскольку они сильны и продолжают побеждать. Но мы должны продолжать идти своей дорогой.

"Наполи" занимает 2-е место в турнирной таблице серии А, имея в активе 52 очка. Неаполитанцы на 8 очков отстают от лидирующего "Ювентуса", у которого есть игра в запасе.

Все о чемпионате Италии - здесь