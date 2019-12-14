Кальехон ведет переговоры по новому контракту с «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Хосе Кальехон может в ближайшее время подписать новый контракт с клубом. «Наполи» обратился к испанскому вингеру с предложением о новом двухлетнем контракте, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В данный момент стороны обсуждают детали сотрудничества. Полузащитник решил не покидать клуб после того, как главный тренер Карло Анчелотти был отправлен в отставку. Действующий контракт 32-летнего испанца истекает в конце июня.

В текущем сезоне Кальехон провел 19 матчей за «Наполи», отличившись одним голом и семью передачами.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр