Итальянский журналист Франки отреагировал на слухи об интересе «Барселоны» к Кварацхелии

Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки рассказал, что думает о будущем вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

В СМИ писали, что «Барселона» собирается подписать Кварацхелию летом 2024 года.

«Информация об интересе «Барселоны» к Кварацхелии — просто очередной слух. Неинтересно, бесполезно и нерпродуктивно гоняться за каждой такой новостью, если она не имеет подтверждения, поскольку каждый день появляются тысячи трансферных слухов.

Кварадона, как его прозвали болельщики «Наполи», продемонстрировал свой огромный талант в прошлом сезоне, забив 12 голов, сделав 13 результативных передач в серии А и выиграв исторический титул. Конечно, он может играть в таком крупном клубе, как «Барселона», но в своей лучшей форме. Прямо сейчас Хвича не игрок уровня «Барселоны», — цитирует Франки «РБ Спорт».