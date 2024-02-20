Тюрам назвал Индзаги искренним человеком

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам рассказал, что думает о главном тренере команды Симоне Индзаги. Он признался, что специалист является искренним человеком.

«Если ему нужно что-то нам сказать, он говорит об этом прямо. Индзаги не является тем, кто ждет три дня, чтобы сказать что-нибудь важное. Он не затягивает с этим», — сказал Тюрам на пресс-конференции.

В чемпионате Италии «Интер» лидирует, набрав 63 очка в 24 турах.

Сегодня, 20 февраля, миланский клуб сыграет с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало — в 23.00 мск.