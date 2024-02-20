Агент Барбоза: «Миранчук — топ-игрок, но оценки нужно делать в конце сезона»

Агент Пауло Барбоза оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в сезоне-2023/24.

«Миранчук — топ-игрок, нет никаких сомнений. Сейчас он играет на том уровне, что и в России. Но оценку нужно делать в конце сезона. Если он продолжит так же, не исключаю перехода в другой клуб. Интересно, что он начал хорошо играть только сейчас, было много сомнений. Но уровень все показал, адаптация прошла», — приводит Betonmobile слова Барбозы.

В сезоне-2023/24 Миранчук забил 3 гола и сделал 7 результативных передач в 21 матче за «Аталанту» во всех турнирах.