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Сегодня, 09:06

Итальянский журналист Дальмассо объяснил, почему Миранчук является основополагающим игроком «Торино»

Руслан Минаев
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Итальянский журналист ToroNews Андреа Дальмассо поделился мнением о выступлении Алексея Миранчука в составе «Торино».

«Миранчук играет хорошо и растет от игры к игре. Да, он не всегда стабилен, не всегда присутствует на поле все 90 минут, но все-таки делает результативный вклад. Ни у кого в «Торино» нет такого качества в передачах при переходе в атаку. Миранчук является основополагающим игроком в системе Юрича из-за точных передач.

«Торино» сможет потратить 12 млн на выкуп россиянина. Конечно, они попытаются получить скидку, но не откажутся от игрока, который настолько важен для тренера», — цитирует Дальмассо Metaratings.ru.

«Торино» с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице серии А.

Миранчук является лидером клуба по системе «гол+пас», имея 7 (4 гола и 3 передачи) очков.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Миранчук
ФК Торино
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