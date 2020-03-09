Итальянский олимпийский комитет призвал приостановить все спортивные турниры до 3 апреля

Итальянский олимпийский комитет призвал приостановить проведение всех спортивных состязаний на территории страны вплоть до 3 апреля, сообщает Football Italia. Причиной стала эпидемия коронавируса в Италии.

Итальянский олимпийский комитет не может повлиять на международные турниры, поэтому домашние игры команд в еврокубках по футболу, баскетболу и другим дисциплинам пройдут по графику, но при пустых трибунах.

Ранее из-за вспышки эпидемии вируса был приостановлен ряд состязаний, а некоторые прошли при пустых трибунах.

Решение о приостановке турниров было принято после встречи президента комитета Джованни Малаго и представителей спортивных федераций. Чтобы решение вступило в силу, его должен закрепить своей подписью премьер-министр страны Джузеппе Конте.