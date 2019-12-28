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Источник: Видаль будет зарабатывать в «Интере» 6 миллионов евро за сезон

28 декабря 2019, 23:57
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«Интер» договорился об условиях контракта с полузащитником Артуро Видалем. 32-летний чилиец подпишет соглашение до 2022 года, сообщает в Twitter итальянский журналист Никола Скира.

До конца нынешнего сезона Видаль заработает 4,5 миллиона евро. Далее он будет получать 6 миллионов в год.

Теперь «Интеру» должен договориться о сумме трансфера с «Барселоной». Каталонцы требуют 20 миллионов, миланцы предлагают 12 (аренда с опцией выкупа).

Видаль в текущем сезоне провел 19 матчей за «Барсу» и забил пять мячей при одной голевой передаче.

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