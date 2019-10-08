Источник: «Милан» подпишет контракт с Пиоли на полтора сезона

«Милан» близко к заключению контракта с бывшим главным тренером «Фиорентины» Стефано Пиоли. Стороны договорились о заключении договора на полтора сезона, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Зарплата 53-летнего специалиста составит 1,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что основным кандидатом был Лучано Спаллетти, но он не смог достичь договоренности о расторжении контракта с «Интером».

53-летний Стефано Пиоли также ранее тренировал «Интер», он работал с «Лацио», «Болоньей», «Пармой», «Кьево», «Палермо», «Сассуоло».

«Милан» занимает десятое место в чемпионате, имея в активе девять очков в десяти матчах.

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