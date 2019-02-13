Источник: Икарди лишен капитанской повязки в "Интере" из-за отсутствия лидерских качеств

Руководители и главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти совместно решили лишить Мауро Икарди капитанской повязки, утверждает gianlucadimarzio.com. Связано это с тем, что аргентинец не проявляет лидерских качеств, в частности, мало говорит в раздевалке.

Кроме того, руководство "Интера" осталось недовольно тем, что Икарди никак не прокомментировал заявления своей жены и агента Ванды Нары, которая допустила несколько критических высказываний в адрес клуба.

Капитаном команды назначен вратарь Самир Ханданович.

В текущем сезоне Икарди провел 28 матчей и забил 15 голов во всех турнирах.