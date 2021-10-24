«Интер» — «Ювентус»: прямая трансляция матча
24 октября в Милане «Интер» на своем поле проведет матч 9-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», начало — в 21.45 по московскому времени.
Онлайн-трансляция матча «Интер» — «Ювентус» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет «Матч Футбол 1». Эфир начнется в 21.40.
«Интер» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице серии А. В 8-м туре чемпионата италии миланский клуб проиграл «Лацио» (1:3).
«Ювентус» с 14 баллами располагается на 7-й строчке. В прошлом туре туринцы победили «Рому» (1:0).
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