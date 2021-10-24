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Покер Симеоне принес «Вероне» победу над «Лацио»

18:08
Игроки «Вероны» после матча. Фото ФК «Верона»
Игроки «Вероны» после матча. Фото ФК «Верона»
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«Верона» обыграла «Лацио» (4:1) в матче девятого тура чемпионата Италии.

Все четыре мяча в составе победителей забил Джованни Симеоне. У гостей отличился Чиро Иммобиле.

«Верона» набрала 11 очков и занимает 11-е место. У «Лацио» 14 очков и восьмая позиция.

Джованни Симеоне — сын Диего Симеоне, экс-игрока «Лацио».

Чемпионат Италии. Серия А

9-й тур

«Верона» — «Лацио» — 4:1 (2:0)

Голы: Симеоне, 30 (1:0). Симеоне, 36 (2:0). Иммобиле, 46 (2:1). Симеоне, 62 (3:1). Симеоне, 90+2 (4:1).

«Верона»: Монтипо, Фараони, Гюнтер (Шутало, 68), Давидович, Казале (Чеккерини, 45), Мигел Велозу (Тамез, 68), Лазович (Маньяни, 81), Барак, Илич (Хонгла, 80), Капрари, Симеоне.

«Лацио»: Рейна, Раду, Хюсай (Лаццари, 57), Габаррон, Лукас (Катальди, 63), Акпа-Акпро (Луис Альберто, 56), Марушич, Милинкович-Савич, Педро (Моро, 63), Иммобиле, Фелипе Андерсон.

Предупреждения: Мигел Велозу, 9. Габаррон, 44. Акпа-Акпро, 56. Чеккерини, 66.

Судья: Пиччинини.

24 октября. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».

Верона — Лацио

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона 0
Реал 1
Перерыв

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Спартак

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Ювентус

Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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