Покер Симеоне принес «Вероне» победу над «Лацио»
«Верона» обыграла «Лацио» (4:1) в матче девятого тура чемпионата Италии.
Все четыре мяча в составе победителей забил Джованни Симеоне. У гостей отличился Чиро Иммобиле.
«Верона» набрала 11 очков и занимает 11-е место. У «Лацио» 14 очков и восьмая позиция.
Джованни Симеоне — сын Диего Симеоне, экс-игрока «Лацио».
Чемпионат Италии. Серия А
9-й тур
«Верона» — «Лацио» — 4:1 (2:0)
Голы: Симеоне, 30 (1:0). Симеоне, 36 (2:0). Иммобиле, 46 (2:1). Симеоне, 62 (3:1). Симеоне, 90+2 (4:1).
«Верона»: Монтипо, Фараони, Гюнтер (Шутало, 68), Давидович, Казале (Чеккерини, 45), Мигел Велозу (Тамез, 68), Лазович (Маньяни, 81), Барак, Илич (Хонгла, 80), Капрари, Симеоне.
«Лацио»: Рейна, Раду, Хюсай (Лаццари, 57), Габаррон, Лукас (Катальди, 63), Акпа-Акпро (Луис Альберто, 56), Марушич, Милинкович-Савич, Педро (Моро, 63), Иммобиле, Фелипе Андерсон.
Предупреждения: Мигел Велозу, 9. Габаррон, 44. Акпа-Акпро, 56. Чеккерини, 66.
Судья: Пиччинини.
24 октября. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».
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