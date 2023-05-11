«Интер» впервые обыграл «Милан» в трех разных турнирах в одном сезоне

«Интер» впервые в истории обыграл «Милан» в трех разных турнирах в одном сезоне, сообщает Opta.

В сезоне-2022/23 «Интер» победил «Милан» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов — 0:2. В игре за Суперкубок Италии команда Симоне Индзаги одержала победу со счетом 3:0, а в матче серии A выиграла со счетом 1:0.

«Интер» выиграл у «Милана» три матча за сезон впервые с сезона-1994/95, а также впервые обыграл «Милан» в еврокубковом матче, до этого было две ничьих и два поражения.