«Интер» дома разгромил «Удинезе»

«Интер» в матче 15-го тура чемпионата Италии обыграл «Удинезе» со счетом 4:0.

Отличились Хакан Чалханоглу, Федерико Димарко, Маркус Тюрам и Леандро Мартинес.

После этого матча «Интер» с 38 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Удинезе» с 12 очками — на 16-й строчке.