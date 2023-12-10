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«Интер» дома разгромил «Удинезе»

Сергей Разин
корреспондент
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9 декабря. «Интер» на своем поле обыграл «Удинезе».
Фото Reuters

«Интер» в матче 15-го тура чемпионата Италии обыграл «Удинезе» со счетом 4:0.

Отличились Хакан Чалханоглу, Федерико Димарко, Маркус Тюрам и Леандро Мартинес.

После этого матча «Интер» с 38 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Удинезе» с 12 очками — на 16-й строчке.

Италия. Серия А. 15-й тур
09 дек, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
4:0
Удинезе

ФК Интер (Интернационале)
ФК Удинезе
0
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Голевая передача Миранчука принесла «Аталанте» победу над «Миланом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
2
 Интер 14 11 2 1 33-7 35
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
5
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
6
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
8
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
9
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
10
 Торино 14 5 4 5 13-16 19
11
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
12
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
15
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
16
 Удинезе 14 1 9 4 12-21 12
17
 Верона 15 2 5 8 13-22 11
18
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
19
 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
20
 Салернитана 14 1 5 8 10-28 8
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38 тур
8.12 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 0
9.12 17:00
Верона – Лацио
 1 : 1
9.12 20:00
Аталанта – Милан
 3 : 2
9.12 22:45
Интер – Удинезе
 - : -
10.12 14:30
Фрозиноне – Торино
 - : -
10.12 17:00
Монца – Дженоа
 - : -
10.12 20:00
Салернитана – Болонья
 - : -
10.12 22:45
Рома – Фиорентина
 - : -
11.12 20:30
Эмполи – Лечче
 - : -
11.12 22:45
Кальяри – Сассуоло
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 5
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 13 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 14 1 2
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