«Интер» дома разгромил «Удинезе»
«Интер» в матче 15-го тура чемпионата Италии обыграл «Удинезе» со счетом 4:0.
Отличились Хакан Чалханоглу, Федерико Димарко, Маркус Тюрам и Леандро Мартинес.
После этого матча «Интер» с 38 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Удинезе» с 12 очками — на 16-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ювентус
|15
|11
|3
|1
|23-9
|36
|
2
|Интер
|14
|11
|2
|1
|33-7
|35
|
3
|Милан
|15
|9
|2
|4
|26-18
|29
|
4
|Рома
|14
|7
|3
|4
|27-16
|24
|
5
|Наполи
|15
|7
|3
|5
|26-18
|24
|
6
|Фиорентина
|14
|7
|2
|5
|23-17
|23
|
7
|Аталанта
|15
|7
|2
|6
|24-18
|23
|
8
|Болонья
|14
|5
|7
|2
|16-11
|22
|
9
|Лацио
|15
|6
|3
|6
|16-16
|21
|
10
|Торино
|14
|5
|4
|5
|13-16
|19
|
11
|Монца
|14
|4
|6
|4
|15-14
|18
|
12
|Фрозиноне
|14
|5
|3
|6
|20-24
|18
|
13
|Лечче
|14
|3
|7
|4
|16-19
|16
|
14
|Дженоа
|14
|4
|3
|7
|15-19
|15
|
15
|Сассуоло
|14
|4
|3
|7
|21-26
|15
|
16
|Удинезе
|14
|1
|9
|4
|12-21
|12
|
17
|Верона
|15
|2
|5
|8
|13-22
|11
|
18
|Эмполи
|14
|3
|2
|9
|9-26
|11
|
19
|Кальяри
|14
|2
|4
|8
|13-26
|10
|
20
|Салернитана
|14
|1
|5
|8
|10-28
|8
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
|8.12
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 0
|9.12
|17:00
|
Верона – Лацио
|1 : 1
|9.12
|20:00
|
Аталанта – Милан
|3 : 2
|9.12
|22:45
|
Интер – Удинезе
|- : -
|10.12
|14:30
|
Фрозиноне – Торино
|- : -
|10.12
|17:00
|
Монца – Дженоа
|- : -
|10.12
|20:00
|
Салернитана – Болонья
|- : -
|10.12
|22:45
|
Рома – Фиорентина
|- : -
|11.12
|20:30
|
Эмполи – Лечче
|- : -
|11.12
|22:45
|
Кальяри – Сассуоло
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|7
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|5
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|13
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|14
|1
|2
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