Гасперини: «Мне жаль, что Миранчука и Муриэля освистали. В следующий раз подумают дважды»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал свист болельщиков в адрес Алексея Миранчука в матче 15-го тура чемпионата Италии против «Милана» (3:2).

«Мне жаль, что в сторону Миранчука и Муриэля раздалось освистывание. В следующий раз кто-нибудь подумает дважды, прежде чем освистать Луиса. Он забил отличный гол, иногда он делает это на тренировках, а сегодня показал и в матче. Лукман не может всегда играть так, как сегодня вечером. Если бы он это делал, то был бы монстром. Он проводит отличный сезон, но у него есть перерывы», — приводит слова Гасперини DAZN.

Миранчук вышел на поле на 82-й минуте. В концовке встречи Муриэль забил гол с передачи россиянина и принес команде победу.

Клуб из Бергамо прервал серию из четырех матчей без побед в серии А (3 поражения и 1 ничья) и занимает седьмое место в турнирной таблице (23 очка). «Милан» располагается на третьей строчке с 29 баллами.