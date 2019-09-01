«Интер» победил «Кальяри». Лукаку забил второй гол в двух играх

«Интер» обыграл «Кальяри» в матче 2-го тура чемпионата Италии — 2:1. Победный мяч с пенальти провел Ромелу Лукаку. Новичок миланцев забил два мяча в двух матчах. В первом туре он отличился в игре с «Лечче» (4:0).

Чемпионат Италии

Серия А

2-й тур

«Аталанта» — «Торино» — 2:3 (1:1)

Голы: Бонифаци, 24 (0:1). Сапата, 38 (1:1). Сапата, 54 (2:1). Беренгер, 57 (2:2). Иццо, 66 (2:3).

«Аталанта»: Голлини, Мазиелло, Хатебур, Толой, Джимсити, Гозенс (Арана, 79), де Рон, Пашалич (Муриэль, 63), Гомес (Малиновский, 67), Иличич, Сапата.

«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Джиджи, Иццо, Эйна, Бонифаци, Ринкон, Мейте, Базелли (Лукич, 78), Белотти, Беренгер (Лаксальт, 83).

Предупреждения: Беренгер, 21. Хатебур, 65. де Рон, 76. Лаксальт, 90+3.

Судья: Довери.

1 сентября. Парма. Стадион «Эннио Тардини».

«Сассуоло» — «Сампдория» — 4:1 (3:0)

Голы: Берарди, 29 (1:0). Берарди, 36 (2:0). Берарди, 43 (3:0). Траоре, 47 (4:0). Квальярелла, 67 — с пенальти (4:1).

«Сассуоло»: Консильи, Пелузо, Марлон, Дж.Феррари, Мерт Мюлдюр, Обианг, Данкан (Маццителли, 79), Локателли (Джуричич, 84), Траоре, Капуто, Берарди (Бога, 75).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Мурру, Мурильо, Колли, Экдаль, Рамирес (Капрари, 61), Янкто (А.Феррари, 54), Лерис (Баррето, 46), Виейра, Квальярелла.

Предупреждения: Колли, 11. Данкан, 16. Квальярелла, 64. Капрари, 87.

Удаление: Виейра, 45+1.

Судья: Пайретто.

1 сентября. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».

«Удинезе» — «Парма» — 1:3 (1:1)

Голы: Лазанья, 17 (1:0). Жервинью, 43 (1:1). Гальоло, 59 (1:2). Инглезе, 75 (1:3).

«Удинезе»: Муссо, Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен (Теодорчик, 78), Бекао, Яяло, Мандрагора (Фофана, 55), Сема, Несторовски (Пуссетто, 70), де Пауль, Лазанья.

«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Лаурини (Пеццелла, 71), Гальоло, Барилла, Грасси (Куцка, 64), Эрнани, Кулушевски, Жервинью, Инглезе (Корнелиус, 82).

Предупреждения: Грасси, 6. Барилла, 81. Эрнани, 86. Теодорчик, 90+3.

Судья: Пиччинини.

1 сентября. Удине. Стадион «Дачия Арена».

«Кальяри» — «Интер» — 1:2 (0:1)

Голы: Мартинес, 27 (0:1). Жоау Педру, 50 (1:1). Лукаку, 72 — с пенальти (1:2).

«Кальяри»: Ольсен, Клаван, Пизакане (Кастро, 75), Чеппителли, Пеллегрини, Ионицэ, Наингголан (Чигарини, 85), Жоау Педру, Рог, Нандес, Черри (Симеоне, 46).

«Интер»: Ханданович, Асамоа, Раноккиа, Д`Амброзио, Шкриньяр, Брозович, Весино (Барелла, 69), Сенси, Кандрева (Годин, 79), Лукаку, Мартинес (Политано, 78).

Предупреждения: Брозович, 21. Асамоа, 45. Наингголан, 60. Чеппителли, 68. Пизакане, 71. Ионицэ, 76. Раноккиа, 86. Нандес, 89.

Судья: Мариани (Италия).

1 сентября. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».

«Дженоа» — «Фиорентина» — 2:1 (1:0)

Голы: Сапата, 11 (1:0). Куаме, 65 (2:0). Пульгар, 76 — с пенальти (2:1).

«Дженоа»: Раду, Сапата, Кришито, Баррека (Паяч, 78), Гильоне (Ромулу, 71), Ромеро, Шене, Радованович, Лерагер, Пинамонти (Пандев, 84), Куаме.

«Фиорентина»: Дронговски, Пеццела, Лирола, Миленкович, Раньери, Бадель (Далберт, 60), Кастровилли, Пульгар, Боатенг (Рибери, 72), Кьеза, Соттиль (Влахович, 72).

Предупреждения: Ромеро, 16. Кришито, 45.

Судья: Джакомелли.

1 сентября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

«Лечче» — «Верона» — 0:1 (0:0)

Гол: Пессина, 81.

«Лечче»: Габриэл, Россеттини, Лучони, Делль`Орко (Кальдерони, 82), Бензар (Рисполи, 59), Шахов (Ла Мантия, 65), Манкосу, Тахцидис, Маер, Фалько, Лападула.

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Кумбулла (Боккетти, 78), Мигел Велозу, Лазович, Хендерсон (Пессина, 74), Дзакканьи, Амрабат, Тутино (Верре, 59).

Предупреждения: Кумбулла, 2. Россеттини, 21. Гюнтер, 65. Верре, 67. Маер, 85.

Судья: Сакки.

1 сентября. Лечче. Стадион «Виа дель Маре».