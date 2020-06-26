«Интер» оштрафовал Шкриньяра за удаление, повлекшее трехматчевую дисквалификацию

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр получил штраф от клуба, сообщает Fotball Italia. Он наказан за удаление в матче серии А с «Сассуоло» (3:3).

Футболист получил вторую желтую карточку в концовке матча. Дисциплинарный комитет лиги дисквалифицировал его на три матча и оштрафовал на 10 тысяч евро. Также он получит и дополнительный штраф в клубе, согласно внутренним правилам. Его размер не уточняется.

25-летний словак пропустит матчи с «Пармой», «Брешией» и «Болоньей». В текущем сезоне он провел 35 матчей за команду и сделал две результативные передачи.