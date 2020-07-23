«Интер» не смог обыграть «Фиорентину»

«Интер» и «Фиорентина» поделили очки в матче 35-го тура чемпионата Италии (0:0). Миланская команда не смогла вернуться на вторую строчку и теперь занимает третье место. «Фиалки» идут 11-ми.

Чемпионат Италии

Серия А

35-й тур

«Интер» — «Фиорентина» — 0:0

«Интер»: Ханданович, Годин, Янг, де Фрай (Раноккиа, 23), Д`Амброзио (Бастони, 70), Эриксен, Гальярдини (Брозович, 76), Барелла, Санчес (Моузес, 69), Кандрева (Мартинес, 69), Лукаку.

«Фиорентина»: Терраччано, Касерес, Пеццела, Венути, Далберт (Лирола, 51), Миленкович, Рибери (Пульгар, 75), Бадель (Кьеза, 75), Данкан (Геззаль, 58), Кастровилли, Кутроне (Куаме, 58).

Предупреждения: Рибери, 43. Кастровилли, 57. Барелла, 76. Касерес, 79.

Судья: Джакомелли.

22 июля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».