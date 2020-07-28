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«Интер» — «Наполи»: видеотрансляция матча чемпионата Италии

20:00
«Интер» на своем поле примет «Наполи» в матче 37-го тура серии А. Фото ФК «Наполи»
«Интер» на своем поле примет «Наполи» в матче 37-го тура серии А. Фото ФК «Наполи»
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Во вторник, 28 июля, состоится матч 37-го тура чемпионата Италии, в котором «Интер» на своем поле примет «Наполи». Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

Миланский клуб борется за второе место в турнирной таблице и для получения медалей команде обязательно нужно набирать 3 очка. «Наполи» идет на седьмом месте.

Следить за матчем «Интер» — «Наполи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Телеспорт.

Видеотрансляция матча «Интер» — «Наполи»

Интер — Наполи

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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