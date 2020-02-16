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«Интер» хочет подписать Тахита Чонга, а потом отдать его в аренду

17:33
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«Интер» намерен заключить контракт с нападающим «Манчестер Юнайтед» Тахитом Чонгом. Контракт 20-летнего голландца с «МЮ» рассчитан еще на полгода, так что миланцы рассчитывают подписать его на правах свободного агента, сообщает Corriere dello Sport.

После этого «Интер» намерен сразу отдать игрока в аренду. Миланский клуб уже начал переговоры с агентом игрока.

В нынешнем сезоне Чонг провел за «Манчестер» 12 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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