«Интер» хочет подписать Тахита Чонга, а потом отдать его в аренду

«Интер» намерен заключить контракт с нападающим «Манчестер Юнайтед» Тахитом Чонгом. Контракт 20-летнего голландца с «МЮ» рассчитан еще на полгода, так что миланцы рассчитывают подписать его на правах свободного агента, сообщает Corriere dello Sport.

После этого «Интер» намерен сразу отдать игрока в аренду. Миланский клуб уже начал переговоры с агентом игрока.

В нынешнем сезоне Чонг провел за «Манчестер» 12 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.