«Интер» хочет подписать Тахита Чонга, а потом отдать его в аренду
17:33
«Интер» намерен заключить контракт с нападающим «Манчестер Юнайтед» Тахитом Чонгом. Контракт 20-летнего голландца с «МЮ» рассчитан еще на полгода, так что миланцы рассчитывают подписать его на правах свободного агента, сообщает Corriere dello Sport.
После этого «Интер» намерен сразу отдать игрока в аренду. Миланский клуб уже начал переговоры с агентом игрока.
В нынешнем сезоне Чонг провел за «Манчестер» 12 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.
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