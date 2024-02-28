«Интер» сыграет с «Аталантой» в чемпионате Италии по футболу 28 февраля

«Интер» сыграет с «Аталантой» в перенесенной игре 21-го тура чемпионата Италии по футболу в среду, 28 февраля. Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и начнется — в 22.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Интер» — «Аталанта» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игру можно посмотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Команда Гасперини набрала 46 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице серии А, миланский клуб с 66 баллами — лидер чемпионата.

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте