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28 февраля, 20:15

«Интер» — «Аталанта»: смотреть трансляцию матча в прямом эфире

«Интер» сыграет с «Аталантой» в чемпионате Италии по футболу 28 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Алексей Миранчук ФК «Аталанта».
Фото Reuters

«Интер» сыграет с «Аталантой» в перенесенной игре 21-го тура чемпионата Италии по футболу в среду, 28 февраля. Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и начнется — в 22.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Интер» — «Аталанта» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игру можно посмотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Команда Гасперини набрала 46 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице серии А, миланский клуб с 66 баллами — лидер чемпионата.

Италия. Серия А. 21-й тур
28 февр, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
4:0
Аталанта

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 27 23 3 1 69-13 72
2
 Ювентус 27 17 6 4 42-21 57
3
 Милан 27 17 5 5 51-32 56
4
 Болонья 27 14 9 4 41-24 51
5
 Рома 27 14 5 8 52-33 47
6
 Аталанта 27 14 4 9 49-30 46
7
 Наполи 28 12 8 8 43-32 44
8
 Фиорентина 27 12 6 9 39-30 42
9
 Лацио 27 12 4 11 32-29 40
10
 Торино 28 9 11 8 26-26 38
11
 Монца 27 9 9 9 28-34 36
12
 Дженоа 27 8 9 10 29-33 33
13
 Лечче 27 5 10 12 25-44 25
14
 Эмполи 27 6 7 14 22-41 25
15
 Удинезе 27 3 15 9 26-41 24
16
 Фрозиноне 27 6 6 15 35-56 24
17
 Верона 27 5 8 14 24-36 23
18
 Кальяри 27 5 8 14 25-47 23
19
 Сассуоло 27 5 5 17 32-55 20
20
 Салернитана 27 2 8 17 21-54 14
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.03 22:45
Наполи – Торино
 1 : 1
9.03 17:00
Кальяри – Салернитана
 - : -
9.03 17:00
Сассуоло – Фрозиноне
 - : -
9.03 20:00
Болонья – Интер
 - : -
9.03 22:45
Дженоа – Монца
 - : -
10.03 14:30
Лечче – Верона
 - : -
10.03 17:00
Милан – Эмполи
 - : -
10.03 20:00
Ювентус – Аталанта
 - : -
10.03 22:45
Фиорентина – Рома
 - : -
11.03 22:45
Лацио – Удинезе
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 12
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 25 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 22 1 5
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 18 1 4
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