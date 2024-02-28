Булыкин: «Миранчук поднял планку, от него ждут хороших действий каждый матч»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в сезоне-2023/24

«Он уже давно адаптировался. Знает, что и как нужно делать. Миранчук поднял планку, от него ждут хороших действий каждый матч. На этом уровне он должен выступать стабильно», — приводит слова Булыкина Betonmobile.

В сезоне-2023/24 28-летний Миранчук сыграл 22 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 7 голевые передачи. Контракт российского футболиста с «Аталантой» рассчитан до конца июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.