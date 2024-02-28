«Наполи» забил шесть голов «Сассуоло», Осимхен оформил хет-трик, Кварацхелия — дубль

«Наполи» на выезде разгромил «Сассуоло» в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Италии — 6:1.

У гостей хет-трик оформил Виктор Осимхен, дубль на счету Хвичи Кварацхелии, оба также сделали по одной голевой передаче. Еще один гол партенопейцев забил Амир Рахмани.

«Наполи» прервал 3-матчевую серию без побед (2 ничьих и 1 поражение). Команда Франческо Кальцона набрала 40 очков и занимает 9-е место в таблице серии А.

«Сассуоло» потерпел третье поражение подряд. Команда с 20 очками — на 18-й строчке.