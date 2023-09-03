Индзаги рассказал, чего ждет от матча «Интера» с «Фиорентиной»

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги рассказал об ожиданиях от матча 3-го тура серии А против «Фиорентины». Встреча состоится сегодня, 3 сентября.

«Мы полны решимости в первых матчах сезона. Нас ждет встреча с еще одним сильным соперником, и нам необходимо сохранять прежний настрой от матча к матчу.

Новые игроки команды проделали работу. Но мы потеряли важных игроков, отлично зарекомендовавших себя, поэтому изменения были неизбежными, но пришедшие на их место могут играть не менее значимые роли«, — цитирует тренера Sky Sport.

Встреча состоится сегодня, 3 сентября. Начало — в 19.30 мск.